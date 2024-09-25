ついに最終回。月9『海のはじまり』（フジテレビ 月曜よる9時〜）最終回の冒頭は、ありえたかもしれない世界が広がる。明るいオレンジ色の服を着た水季（古川琴音）がおにぎりを握っている。ちょっとキッチンとリビングが広くて、海（泉谷星奈）と夏（目黒蓮）が楽しい家族をやっている。でも、それは夢――。◆最終回は贅沢なエンディング最終回はまさにエンディングといった風情。連ドラの最終回のラスト数分で、その後の登場人