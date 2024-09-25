【書評】『あめりかむら』／石田千・著／新潮文庫／605円【評者】嵐山光三郎（作家）石田さんはひらがなを使った平安朝風現代語で、つぶやくように書く。みやびでやわらかいひとりぼっちの物語をつかみだす。それは痛々しいほど透明でポキリと折れそうだから、読んでいて、はらはらドキドキする。表題作『あめりかむら』は「冬の雷が破れ、窓に響く。すぐとなりで低くうなっているのは、冷蔵庫。」と始まる。病の再発に怯える