「校内暴力受けた」割合が４年連続増加１１年ぶり２％台に＝韓国【ソウル聯合ニュース】韓国教育部が２５日に公表した小中高校生の校内暴力に関する全国調査で、校内暴力の被害者になったことがある児童・生徒の割合が２０２１年から４年連続で増加したことが分かった。また２４年の全数調査で校内暴力の被害者になったことがあると回答した割合は前年より０．２ポイント上がった２．１％となり、１１年ぶりとなる２％台を記録し