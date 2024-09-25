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活動休止のフワちゃん巡る「炎の体育会TV」の謎投稿 TBSが謝罪

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • TBSが25日の会見で、「炎の体育会TV」の公式Xについて説明した
  • フワちゃんの活動休止宣言を引用し、「ぱお！」と投稿した件を謝罪
  • 「当社として大変、遺憾なこと」「リテラシーが低かった」などとした
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フワちゃんの不適切投稿めぐる騒動

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