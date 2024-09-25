レディースブランド｢SNIDEL(スナイデル)｣は、adidas Originalsとのスペシャルコレクションを9月25日(水)より全国の店舗、オフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)、MASH STOREアプリにて販売を開始いたします。ぜひ、最後までご覧ください。 adidas Originalsとのコレクション ストリートスポーツウエアブランド｢adidas Originals｣とのスペシャ