第37回東京国際映画祭（10月28日から11月6日まで開催）ラインナップ発表記者会見が25日、都内で開かれた。質疑応答の席上で、同映画祭がAmazonプライムビデオと共催し、新たな映画作家の発掘、育成に取り組む、23年まで3年、続けてきたAmazon Prime Videoテイクワン賞が終了したことが明らかになった。安藤裕康チェアマンは「Amazonプライムビデオと3年間、続けてきて、スポンサーのご都合で3年でいったん、休止しようと」と説明し