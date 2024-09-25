◇出場選手登録【ヤクルト】高橋奎二投手（先発要員）、丸山和郁外野手（外野強化）【ソフトバンク】和田毅投手（中継ぎ強化）、谷川原健太捕手（捕手強化）、ダウンズ内野手（野手強化）【日本ハム】鍵谷陽平投手（引退選手特例）、細川凌平内野手（内野強化）◇同抹消【中日】辻本倫太郎内野手（再調整）【オリックス】エスピノーザ投手（登板機会なし）、安達了一内野手、小田裕也外野手、T-岡田外野手（いずれも引退試合出