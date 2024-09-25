ブルボンは10月1日、「ふんわりバームあまおういちご味」(オープンプライス)を発売する。「ふんわりバームあまおういちご味」(オープンプライス)同商品は、あまおういちごの味わいが特徴のバータイプスイーツ。ふんわり焼きあげたいちご風味のケーキ生地であまおういちご果汁入りのソースを重ね合わせ、上下面をピンク色のチョコレートでコーティングしている。強い甘味と、ほどよい酸味が楽しめるとのこと。