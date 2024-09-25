「私の内閣で進めてきた政策を引き継ぎ、それを発展させていくことができる方は誰なのか。各候補者をしっかり注視していきたいと思っています」【もっと読む】岸田首相“卒業旅行”外遊でニタニタ「日本に投資を」呼びかけ…能登豪雨災害ガン無視に怨嗟の声「自分のような首脳外交をできる人がどれほどいるのか」27日投開票の自民党総裁選を巡り、退任する現総裁の岸田文雄首相（67）が外遊先の米国から日本に向かう際の囲み会見