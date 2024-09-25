不動産売買を餌に巨額の金をだまし取る詐欺師集団を描いたNetflixシリーズ「地面師たち」が、「Netflixの日本トップ10（テレビ部門）」で6週連続第1位、「今日のTV番組TOP10（日本）」でもトップを爆走していたが、記録を止めたのは「トークサバイバー！ ラスト・オブ・ラフ」。「ゴッドタン」（テレビ東京系）や「あちこちオードリー」（同）ほか、人気バラエティー番組を仕掛けるテレビプロデューサーの佐久間宣行氏が企画・演