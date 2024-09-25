Maven II ミックスウェーブは、Unique Melodyの限定ユニバーサルIEM「Maven II」を9月27日に発売する。世界799台限定での販売予定で、価格はオープンプライス。店頭予想価格は294,800円前後。 2018年にチタンシリーズ「Maven」を発売してから6年間、製品開発と研究の集大成として誕生したのがMaven II。シックなチタンの美しさと、 現代の工業的な美学を取り入れ、Unique Melodyがもっとも得意とす