東海東京フィナンシャル・ホールディングス [東証Ｐ] が9月25日大引け後(16:00)に配当修正を発表。従来未定としていた25年3月期の上期配当を12円(前年同期は12円)実施する方針とした。下期配当は引き続き未定とした。 株探ニュース
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