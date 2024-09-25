☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【9月】 25日(水) 112.83 24日(火) 106.47 20日(金) 113.52／568円高・3万7500円台回復 19日(木) 112.77／775円高・3万7000円台回復 18日(水) 111.48 17日(火) 113.06／378円安・3万6500円割れ 13日(金) 115.94／251円安 12日(木) 118.51／1213円高・3万6500円台回復 11日(水) 113.24／539円安・3万6000円割れ 10日(火)