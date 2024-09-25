ボートレース若松で27日に開幕する開設72周年記念競走「G1全日本覇者決定戦」のPR隊が25日、スポニチ西部総局を訪れた。SG覇者18人を中心に強力メンバーが集結。初日12R「1stドリーム」には1号艇から瓜生正義（48＝福岡）、毒島誠（40＝群馬）、宮地元輝（37＝佐賀）、篠崎元志（38＝福岡）、井口佳典（47＝三重）、平本真之（40＝愛知）が登場。2日目12R「2ndドリーム」では同じく1号艇から石野貴之（42＝大阪）、山口剛（42