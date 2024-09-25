【ソウル聯合ニュース】韓国国務調整室の金鍾文（キム・ジョンムン）第１次長は２５日の記者会見で、９回目となる東京電力福島第１原発の処理済み汚染水の海洋放出が２６日に始まるとして、「これまでと同様、リアルタイムの放出データや福島付近海域のトリチウム（三重水素）濃度などのモニタリングを徹底し、専門家派遣などで放出状況をきめ細かく確認・点検するなど国民の健康と安全のため最善を尽くす」と強調した。また、「