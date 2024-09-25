10月13日(日)に京都競馬場で行われる秋華賞(3歳牝・GI・芝2000m)。 9月24日時点では、二冠を狙うチェルヴィニア、ステレンボッシュ、ローズSを制したクイーンズウォーク、紫苑Sを制したクリスマスパレードなど15頭が登録を予定している。 フルゲートは18頭。想定馬は以下の通り。 ※各馬とも出走予定の段階で、変更の可能性がございます。なお、netkeiba独自の想定で、確定情報ではありま