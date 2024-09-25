Googleはボットからのアクセスを防ぐためのシステムとして「reCAPTCHA」を提供しています。このreCAPTCHAのバージョン2(v2)を、AIで突破することに成功したと報告されました。[2409.08831] Breaking reCAPTCHAv2https://arxiv.org/abs/2409.08831AI model beats CAPTCHA every timehttps://techxplore.com/news/2024-09-ai-captcha.htmlreCAPTCHAはウェブサイトの制限エリアへのアクセスを試みるボットをブロックするためのシステ