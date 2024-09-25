お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが24日に自身のアメブロを更新。抗がん剤治療をやめた前立腺がんの闘病中である父親の様子に母親が驚いていたことを明かした。【映像】ココリコ遠藤の妻 入退院を繰り返していた5歳次男の検査結果この日、まさみさんは「お彼岸だったので実家へ帰りお墓参りに行ってきました！」と報告し「父はお墓の段差の登り降りが大変なので」と述べ、母親と子ども達と墓参りしたことを説