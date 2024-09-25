生き物YouTuberのあらかわちゃんねるが、「【世界初】港に大発生した幻の深海魚を捕獲して餌付けに成功！？『地震と深海魚』と題した動画を更新。今回の動画では、深海魚の餌付けという貴重な映像が公開され、多くの視聴者の注目を集めた。 あらかわちゃんねるは動画の冒頭で、「水族館で生きた深海魚を見たことがありますか? 今、日本で飼育できる深海魚は、数万種類以上いる中のたった100種類前後です。ほとんどの深海魚は生