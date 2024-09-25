中国の大型連休を前に、在日中国大使館は旅行などで日本を訪れる自国民に対して「現在の情勢を鑑みて警戒を強めるように」と注意喚起を出しました。中国は来月1日から7日まで国慶節と呼ばれる建国記念日に伴う大型連休を迎えます。これを前に在日中国大使館は24日、日本に住む中国人や日本旅行を予定している国民に対して「現在の情勢を鑑みて」外出時の安全に注意するよう促しました。デモや集会から離れ、トラブルに巻き