女優の菊地凛子（４３）が２５日、都内で行われた「第３７回東京国際映画祭ラインナップ発表記者会見」に登壇した。１０月２８日に開幕する第３７回東京国際映画祭で、菊地はナビゲーターを務める。日本を代表する大役に「私で務まるかという不安もありましたけれども、光栄です」と謙虚に喜んだ。また、東京国際映画祭へのイメージについては「街の中にレッドカーペットがあって、素晴らしい映画監督、俳優陣の方々が華々し