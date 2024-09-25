ロッテリアは9月27日から30日まで、全国の店舗で「ロッテリア 肉29(にく)の日」を実施する。【関連記事】ロッテリア「とろ〜り半熟月見フェア」2024年開催、「和風半熟月見 絶品チーズバーガー」やエビ･てりやき･旨辛てりやき登場「キング牛カルビ 和風半熟月見絶品チーズバーガー」などを提供するキャンペーン。一部を除く全国の店舗で提供する。〈「ロッテリア 肉29(にく)の日」メニュー(価格は税込)〉9月の「ロッテリア 肉29(に