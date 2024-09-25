１９５４年に青函連絡船５隻が函館湾で転覆・沈没し、乗客乗員１４３０人が犠牲になった洞爺丸台風の海難事故を伝える企画展「台風との斗（たたか）い・洞爺丸はじめ５青函連絡船遭難記録」が、発生７０年となる２６日を前に、函館市青函連絡船記念館摩周丸（若松町）と、ＪＲ函館駅構内のいるか文庫サイドギャラリーで始まった。ＮＰＯ法人「語りつぐ青函連絡船の会」の主催。大惨事をもたらした台風１５号の特徴や、洞爺丸を