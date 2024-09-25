東京・墨田区や港区で水道水からシンナーなどのような異臭が発生した問題で、東京都は、配水管の末端に溜まった水が原因とみられると明らかにしました。東京・墨田区と港区ではきのう、一部の地域で、水道水から油やシンナーのような異臭が確認され、東京都が住民らに対して、水道水を飲むことを控えるよう呼びかけていました。都は配水管の水を入れ替えた結果、異臭がなくなったとして、きょう未明、墨田区、港区いずれも水道水を