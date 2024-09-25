俳優の高橋英樹が24日に自身のアメブロを更新。沢山購入した美味な品を公開した。【映像】長女との七五三ショット&久々の夫婦ショットこの日、高橋は妻と一緒に定期検診を受けたことを明かし、帰りにベーカリーカフェ『Bread＆Coffee IKEDAYAMA』を訪れたことを報告。「幻のメロンパンは勿論！」「スタッフ用にトリュフベーコンを」と購入品を写真とともに紹介した。続けて「とても！美味しそう」と述べ、自身らは「メロ