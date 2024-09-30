ついつい印象をよくしようと、男子の前でいい子ぶってしまう女子もいるかもしれませんが、男子も人生経験を重ねて女子慣れすれば、それが“演技である”と見抜きます。男子としても付き合うのなら、表面だけ取り繕った子よりも、根っから心がキレイな子がいいもの。そこで今回は、男子が女子の“心のキレイさ”を感じる瞬間をご紹介。この瞬間を見たら、男子も惚れちゃうかもしれません。“心のキレイさ”を感じる瞬間1． 映画で泣