中国国防省は25日、大陸間弾道ミサイル（ICBM）を太平洋の公海へ向けて発射し、予定した海域に落下させたと発表した。海上保安庁によると、中国側は23日午後6時ごろ、「宇宙ゴミ」の落下地点として3カ所の海域を指定し、25日午前7時〜午後1時に落下させると通告してきたという。中国側が指定した海域は、フィリピンのルソン島周辺2カ所と、米ハワイの南方1カ所。防衛省は、これが今回のICBM発射にあたると推定しており、ルソン