実業家の“ホリエモン”こと堀江貴文氏が２５日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。２３日に行われた立憲民主党の代表選で党代表に選出された野田佳彦氏をめぐり、支持者から批判的な声が続出している状況に言及した。野田氏が選出されたことについて立民支持のインフルエンサーから「昔の顔」「自民党寄り」など批判の声が噴出。さらに２４日に発表された党役員人事では、代表選を戦った枝野幸男元代表、泉健太前代表、吉田晴美