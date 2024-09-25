【ユーロ圏】 フランス消費者信頼感指数（9月）15:45 予想N/A前回92.0 【米国】 MBA住宅ローン申請指数（09/14 - 09/20）20:00 予想N/A前回14.2%（前週比) 新築住宅販売件数（8月）23:00 予想69.5万件前回73.9万件 予想-6.3%前回10.6%（前月比) ※予定は変更されることがあります。