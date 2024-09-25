○経済統計・イベントなど ０８：５０日・日銀金融政策決定会合議事要旨 １０：３０日・４０年物利付国債の入札 １５：００独・ＧＦＫ消費者信頼感調査 ２１：３０米・四半期実質ＧＤＰ（国内総生産，確定値） ２１：３０米・耐久財受注 ２１：３０米・新規失業保険申請件数 ２１：３０米・失業保険継続受給者数 ２２：２０米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長がニューヨーク連銀主催