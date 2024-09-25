つづいて、感染症情報です。 子どもの夏かぜ・ヘルパンギーナの患者数は２７人と前の週より減ったものの、置賜保健所で、７週連続で警報レベルとなっています。 県衛生研究所によりますと、今月２２日までの１週間で、県内２７の小児科定点医療機関から報告されたヘルパンギーナの患者数は２７人。 保健所別では、置賜が１１人で７週連続で警報レベルが続き、山形市８人、庄内が５人、村山が３人となっています。