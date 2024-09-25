日本電子材料 [東証Ｓ] が9月25日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。非開示だった25年3月期の業績予想は連結経常利益が前期比3.4倍の34億円に拡大する見通しと発表した。 業績好調に伴い、従来未定としていた今期の年間配当は55円(前期は40円)実施する方針とした。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2025年３月期の通期連結業績予想につきましては、生成ＡＩ向け需要は拡大する一方でスマ