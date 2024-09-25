世界選手権から帰国し、撮影に応じる（左から）長谷川瑞穂、草木ひなの、菅原芽依、貝原あさひ＝25日、羽田空港スケートボード・パークの世界選手権に出場した日本代表が25日、開催地のローマから羽田空港に帰国し、女子で2大会連続の銀メダルを獲得した16歳の草木ひなの（スターツ）は「世界一を目指してやってきて今回も2位。悔しさがあるので（次は）世界一を取りたい」と話した。高いエア（空中技）が武器で、初出場のパリ