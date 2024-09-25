株式会社スクウェア・エニックスは、『FANTASIAN Neo Dimension（ファンタジアン ネオディメンジョン）』（Nintendo Switch／PS5／PS4／Xbox Series X|S／Steam）の発売日を2024年12月5日と発表し、本日より予約を開始した。また、個性豊かなキャラクターが活躍する最新トレーラー「FANTASIAN Neo Dimension プレオーダートレーラー」を公開し、キーナとシャルルの声優情報を発表した。【動画】『FANTASIAN Neo Dimension』プレ