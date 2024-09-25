災害廃棄物受け入れ・給水など能登豪雨被災地ライフライン情報【9月25日時点】 【輪島 災害廃棄物 集積場所】輪島市です。輪島地区はマリンタウンボートパーク駐車場。門前地区は能登半島地震の災害廃棄物と同じ場所です。町野地区は旧石川サンケン町野工場駐車場。時間は、いずれも午前8時30分から、午後4時30分まで。 【珠洲 災害廃棄物 集積場所】珠洲市です。蛸島町のジャンボリー会場跡では、水曜を