【Meta Connect 2024】 開催日：9月26日・27日（日本時間） Metaは、VR/AR開発者向けのカンファレンス「Meta Connect 2024」を日本時間9月26日・27日に開催する。 「Meta Connect」では基調講演、開発者向けセッションなどのプログラムが予定されている。また、新しいデバイスに関する新情報なども予想され、Meta Questの新モデル発表も期待されている。 &#1282