王毅氏、ドイツ外相と会談24日、ベーアボック氏（左）と握手を交わす王毅氏。（ニューヨーク＝新華社記者/呉暁凌）【新華社ニューヨーク9月25日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は24日、米ニューヨークでドイツのベーアボック外相と会談した。