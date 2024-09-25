エム・シーエンタープライズが運営する、家族で楽しめるプール・サウナ・カラオケ付プライベートヴィラ「Hale Kotsubo」は、屋外プールにて通年で入れる温水ジャグジー設備を完成させるため、CAMPFIREで2024年9月30日(月)までクラウドファンディングに挑戦しています。 Hale Kotsubo エム・シーエンタープライズが運営する、家族で楽しめるプール・サウナ・カラオケ付プライベートヴィラ「Hale Kotsubo」は、屋外プール