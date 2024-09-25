◇ナ・リーグドジャース2―4パドレス（2024年9月24日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（30）が24日（日本時間25日）、本拠でのパドレス戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席は右翼線二塁打で先制点を演出したが、その後は無安打でチームも敗戦。2位パドレスとは8月17日以来の2ゲーム差に迫られた。9回は相手守護神スアレスを攻め立て無死一、三塁からE・ヘルナンデスが2点差に迫る中前適時打。なおも一、二塁でロ