北海道旭川市で2021年、いじめを受けていた中学2年生＝当時（14）＝が自殺した問題を巡り、Xで加害者扱いされ名誉を傷つけられたとして、旭川市に当時住んでいた男性（20）が、埼玉県川越市の投稿者に165万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、旭川地裁は25日、16万5千円の支払いを命じた。