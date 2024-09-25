熊本県の村役場に、木製の「ガードレール」があります。実はこのガードレール、自治体による新たな挑戦の始まりでした。 【写真を見る】ガードレールに異変？「色が違う」スギの木で作る4つのメリット 実用化には大きな壁も？ ディレクター「あそこだけ、ガードレールの色が違います」 向かったのは南阿蘇村役場の駐車場。近づいてみると、ガードレールの一