Michael S. Derby[２３日 ロイター] - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が２０日発表した分析リポートによると、長期金利が今後どのような水準で推移しても、ＦＲＢによる住宅ローン担保証券（ＭＢＳ）の保有残高は１０年後に最大で６０００億ドルに及ぶ可能性がある。ＦＲＢは債券ポートフォリオを米国債中心にすることを目標に掲げており、ＭＢＳをアウトライトで売る（売り切り）案が現実味を帯びるかもしれない。リポートによる