◆女子プロゴルフツアーメジャー第３戦日本女子オープン指定練習日（２５日、茨城・大利根ＣＣ西Ｃ＝６８４５ヤード、パー７２）２０２０、２３年大会覇者の原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）が公式会見に臨んだ。樋口久子、畑岡奈紗、勝みなみに続く４人目の連覇、そして樋口、ト阿玉（台湾）、畑岡に続くこちらも４人目の大会３勝（以上）がかかる今大会。「優勝したい気持ちは強いが、何より