サニーサイドアップグループの執行役員エグゼクティブオフィサーに就任する中田英寿氏東証スタンダード上場のPR会社、サニーサイドアップグループは25日、サッカー元日本代表の中田英寿氏（47）を執行役員エグゼクティブオフィサーとして起用する人事を発表した。10月1日付。幅広い人脈や国際的な影響力を地方創生などの事業に役立てる。中田氏とは現役時代の1996年からマネジメント契約を結んでいる。日本参入を検討する海外