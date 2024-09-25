こんにゃく料理日本こんにゃく協会（東京）は25日、2023年度のこんにゃく加工品の輸出額が13億9700万円となり、新型コロナウイルス拡大前の19年度に比べ2.5倍に増えたと発表した。世界的な健康志向の高まりや日本食人気が背景だという。輸出額は19年度に5億4300万円だったが、新型コロナの拡大が本格的に始まった20年度に倍増した。23年度は反動減があったものの、健康食品として海外での需要は底堅く、協会は輸出が拡大すると