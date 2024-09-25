◆ソフトバンク―西武（25日、みずほペイペイドーム）4年ぶりのリーグ優勝を果たしたソフトバンクは和田毅投手（43）、東浜巨投手（34）、前田悠投手（19）、前田純投手（24）、谷川原健太捕手（27）、ジーター・ダウンズ内野手（26）の6選手が試合前練習に合流した。谷川原、新外国人のダウンズ、ベテランの和田は同日出場選手登録される予定。東浜、ドラフト1位新人の前田悠、7月に支配下登録された前田純は今後先発登板が