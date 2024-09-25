近年、不漁が続くサンマ漁ですが、けさ、北海道根室市の港では、水揚げ量が今シーズン最も多い1000トンに迫り、浜は、活気に沸いています。けさの北海道根室市の花咲港です。サンマの棒受け網漁の水揚げは、およそ950トンで今シーズン最も多くなりました。漁師「形はいい。今年は去年と違ってよさそうです」今シーズンの水揚げ量は、1日平均400〜500トンで、1000トン近くになるのはおよそ5年ぶりだということです。サンマは、早速