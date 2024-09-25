おかずクラブが２４日放送の日本テレビ「ザ！世界仰天ニュース」に出演。ゆいＰが、現在ダイエット中で激しく体重を落としていると主張した。「最高体重が１２６キロ。その時の体脂肪率が６３％」と告白し、スタジオが「ええーっ！？」とどよめいた。２２年に２月に同番組に出演した際の写真が紹介され、「１２１キロで４９％だった時なんですね」と振り返り、中居正広が半笑いで絶句している様子が映された。そのうえで「