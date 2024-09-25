競泳の池江璃花子（24＝横浜ゴム）が25日、自身のインスタグラムを更新。造血幹細胞移植を行ってから5年が経過し、完全寛解を迎えたことを報告した。池江は19年2月に白血病を告白し、闘病を開始。当初の退院予定は19年8月だったが、化学療法による治療中に合併症を併発したため、造血幹細胞移植を行い過酷な闘病の末20年に復帰。1年後の東京五輪、24年のパリ五輪に出場するなど急激な復活劇を見せてきた。するとこの日「移植