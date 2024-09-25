細江英公さん作家三島由紀夫をモデルとした写真集「薔薇刑」など、多くの話題作を手がけた写真家で文化功労者の細江英公（ほそえ・えいこう、本名敏広＝としひろ）さんが16日午後7時43分、病気のため東京都の病院で死去した。91歳。葬儀は家族で行った。喪主は長男賢治（けんじ）さん。1952年、デモクラート美術家協会に参加。前衛美術家の瑛九から強い影響を受けた。59年には東松照明さん、奈良原一高さんらと写真家集団「VIV